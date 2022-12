Billboard призна Taylor за най-успешната певица за 2022

Taylor Swift изпраща забележителна година с множество спечелени награди и милиони продажби на десетата си студийна колекция Midnights.

Американското списание Billboard призна Taylor за най-успешната певица при разкриването на класацията си за 2022г.

Midnights на Swift отбеляза най-големият дебют на Taylor досега. Още преди да е приключил денят на премиерата, колекцията разби рекорда на Spotify, Аpple Music и Amazon Music за най-стриймван албум за ден в историята на музикалните платформи.

Според световните рекорди на Гинес оригиналната и 3 a.m. версията на Midnights събират общо над 184 милиона слушания само в Spotify, с което Taylor е обявена за най-слушаният артист в рамките на 24 часа.

В Midnights певицата изненада феновете си и с дуeт с Lana Del Rey – баладичното парче “Snow On The Beach”. Песента стана най-големият дебют на женска колаборация в историята на Spotify, надминавайки сътрудничеството на Ariana Grande и Lady Gaga - "Rain on Me“.

Невиждан досега триумф Taylor отбеляза и с окупирането на целия топ 10 на класацията Billboard Hot 100 само за седмица, измествайки поп кралицата Madonna като изпълнителката с най-много парчета в листата.

Swift се изравни и с Barbra Streisand за най-много №1 албуми в Billboard 200 сред жените (11) и стана единственият музикант, който прекара цяла година начело на Billboard Artist 100. С водещия сингъл в Midnights – “Anti-Hero”, Taylor Swift подобри още едно свое постижение. Парчето е вече три поредни седмици на върха на британските музикални класации, което го прави и най-успешният сингъл на Swift в Обединеното кралство до момента.

Снимка: Animato Music / Universal Music Group

Албумът Midnights излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Анимато Мюзик и Universal Music Group.