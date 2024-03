Beyonce руши стереотипи с новия си албум

Новият албум на дивата Beyonce - “Cowboy Carter” e тук!

Впечатляващи 27 нови песни, събрани в проект, който ще влезе в историята, не само заради нетипичния за изпълнителката кънтри стил. С обявяването на албума, Beyonce пусна двата чисто нови сингъла - “Texas Hold Em” и “16 Carriages”, като първият се превърна в абсолютен световен хит само за дни, а с него певицата стана първата чернокожа жена оглавявала класацията Hot Country Songs на Billboard.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

“Cowboy Carter” – act ii, е своеобразно продължение на албума „Renaissance“ act i, излязъл през 2022 г. Няколко от песните вече приковаха вниманието в платформи като Spotify. По-специално феновете са впечатлени от парчето - "Jolene".

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Tracklist

1. Ameriican Requiem

2. Blackbiird

3. 16 Carriages

4. Protector

5. My Rose

6. Smoke Hour ★ Willie Nelson

7. Texas Hold ‘em

8. Bodyguard

9. Dolly P

10. Jolene

11. Daughter

12. Spaghettii

13. Alliigator Tears

14. Smoke Hour II

15. Just for Fun

16. II Most Wanted

17. Levii’s Jeans

18. Flamenco

19. The Linda Martell Show

20. Ya Ya

21. Oh Louisiana

22. Desert Eagle

23. Riiverdance

24. II Hands II Heaven

25. Tyrant

26. Sweet ★ Honey ★ Buckiin’

27. Amen

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Селекцията от песни е създадена, за да отдаде почит на Chitlin Circuit - консорциум от места за представления в САЩ, които са подкрепяли чернокожи изпълнители по време на ерата на сегрегацията.

Темата за чернокожите изпълнители в кънтри музика е сред най-повдиганите, след като стана ясно, че Queen Bay е избрала да твори именно в този жанр. В Instagram по-рано този месец дивата написа, че през годините се е чувствала отритвана не веднъж от кънтри общността в Щатите.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

С проекта “Cowboy Carter” Beyonce руши стереотипи, утвърждавани с десетилетия.