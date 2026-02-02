Bad Bunny отдаде почит на Пуерто Рико от сцената на Супербоул

Регетон звездата Bad Bunny превърна шоуто си между полувремената на Супербоул 60 в празник на родния архипелаг.

Очакваното шоу на родения в Пуерто Рико изпълнител се състоя в паузата на финала на Американската футболна лига (NFL), на който "Сиатъл Сийхоукс" надделяха над "Ню Ингланд Пейтриътс" с резултат 29:13.

Макар да представи пред публиката на стадион "Ливайс" своите ангажирани песни и културен свят, почти изцяло на испански език, Bad Bunny, истинското име на когото е Бенито Антонио Мартинес Окасио, избегна критиките и обвиненията.



Придружаван постоянно от група танцьори, изпълнителят, който наскоро сътвори история на наградите Grammy, се разхождаше из алеите на пуерториканско селище, изградено специално за случая.

Сред песните, които изпълни пред публиката на стадиона и известни гости като актьорите Педро Паскал, Адам Сандлър, Джесика Алба и София Вергара, певицата Карол Джи, рапърката Карди Би, риалити звездата Ким Кардашиян, седемкратния шампион от Формула 1 Люис Хамилтън, Джъстин и Хейли Бийбър, рапърите Джей-Зи и Травис Скот, бяха Titi Me Pregunto, Nuevayol и Monaco.

Актьорът Крис Прат и легендарният рок музикант Джон Бон Джоуви представиха любимите си отбори, "Сиатъл Сийхоукс" и "Ню Ингланд Пейтриътс", когато те излязоха на терена.

Снимка: getty Images / Thearon W. Henderson

Най-голямата изненада беше появата на Lady Gaga, която изпълни салса версия на хитовия си сингъл "Die With A Smile", като за случая Бед Бъни замести дуетния й партньор Бруно Марс.

Към Бед Бъни се присъедини и друга звезда на музиката от Пуерто Рико - Ricky Martin, за изпълнение на песента "Lo Que Le Paso a Hawaii".

Снимка: Getty Images / Ronald Martinez

Облечен в кремавобял костюм и маратонки в подходящ цвят, Бед Бъни не се отклони от обичайната си непринуденост и поднесе на публиката няколко шеги.



Пуерториканецът завърши 13-минутното си шоу, превръщайки патриотичната песен "God Bless America" (Бог да благослови Америка) - толкова скъпа на сърцата на много хора в САЩ, в лозунг в чест на целия континент, с шествие от латиноамерикански знамена. Според присъствал на финала в Санта Клара пуерторикански фен на "Сиатъл Сийхоукс", политиката остава на заден план при подобен формат, като единственото, което има значение, е "енергията".

