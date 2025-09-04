Lady Gaga пусна ново видео

Lady Gaga отдавна говори за „защитата на куклите“ в своята кариера. Сега тя се присъединява към нови кукли в зловещото си ново музикално видео.

На 3 септември звездата пусна клипа към „The Dead Dance“, песен от втория сезон на сериала Wednesday на Netflix. Режисиран от самия Tim Burton, видеото показва Гага като обсебена порцеланова кукла, с пукнатини по лицето. Тя оживява и започва да се движи сред гробище от други страховити фигурки, докато постепенно намира ритъма си и изпълнява обещанието на заглавието – „танцът на мъртвите“.

„Защото когато ме уби отвътре, тогава оживях отново / Музиката ще ме върне от смъртта“, пее тя, докато около нея танцуват зомбирани кукли. „Ще танцувам, докато умра“.

Заедно с премиерата на видеото, Gaga представи и делукс версия на албума си Mayhem (2025), включваща „The Dead Dance“ и две допълнителни песни – „Kill for Love“ и „Can’t Stop the High“. Досега тези бонус тракове бяха достъпни единствено в лимитирани издания на албума.

„The Dead Dance“ е създадена специално за втория сезон на Wednesday, чиято втора част също дебютира на 3 септември. В новите епизоди певицата и актриса влиза в ролята на Розалин Ротууд – покойна бивша преподавателка в Академията „Невърмор“, която помага на Уензди Адамс (в ролята Джена Ортега) в битката ѝ да спаси семейството и приятелите си.

Композиторът на сериала Крис Бейкън коментира пред Billboard: „Беше вълнуващо да видим Lady Gaga на екрана, но подходът ми беше да я третирам като всеки друг персонаж. Тя носи със себе си митология, мистерия и щипка мрак – точно като всички в света на Wednesday. Това ми даде възможност да играя с музиката около нейното присъствие“.