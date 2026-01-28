Бед Бъни е големият печеливш от наградите Грами

Пуерториканската звезда на регетона Бед Бъни сътвори история на 68-ата церемония за награди "Грами", спечелвайки водещия приз за албум на годината. Това е първото в историята на отличията признание за албум на испански език. Бед Бъни беше отличен за албума си Debi Tirar Mas Fotos, получил възторжени отзиви от критиката.

"Пуерто Рико, повярвайте ми, когато казвам, че сме много по-големи от 100 на 35", каза той в речта си на испански, позовавайки се на местен израз за малкия размер на острова. "И няма нищо, което не можем да постигнем. Благодаря на Бога, благодаря на Академията, благодаря на всички хора, които са вярвали в мен през цялата ми кариера. На всички, които работиха по този албум, благодаря, благодаря и на теб, мамо, че ме роди в Пуерто Рико, обичам те", допълни Бед Бъни, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио.

"Искам да посветя тази награда на всички хора, които трябваше да напуснат родината си, за да следват мечтите си", каза още изпълнителят, но вече на английски език.

Наградата за албум на годината му беше връчена от британския певец Хари Стайлс, която я спечели през 2023 г. за Harry's House. Тогава Стайлс победи Бед Бъни, който се съревноваваше за приза с Un Verano Sin Ti - първият испаноезичен албум, номиниран във водещата категория.

Били Айлиш спечели приза за песен на годината, която се присъжда за авторство. Американската певица беше отличена за Wildflower. Айлиш използва момента, за да се присъедини към "хора" от звезди на музиката, отправили критики имиграционните власти.

Имиграцията беше централна тема на вечерта. Когато излезе на сцената за първи път, след като спечели наградата за албум в категорията за музика урбана, Бед Бъни използва речта си, за да отправи послание, насочено срещу американската Агенция за имиграционен и митнически контрол (ICE).

Преди това Оливия Дийн беше обявена за носител на една от четирите водещи награди - за най-добър нов изпълнител. "Никога не съм си представяла, че ще бъда тук", каза тя със сълзите в очите, докато получаваше първата си награда "Грами". "Аз съм тук като внучка на имигрант. Аз съм плод на смелостта и мисля, че тези хора заслужават да бъдат почетени".

Всички тези изявления бяха излъчени на живо по телевизия Си Би Ес. По-рано артистите бяха също толкова категорични по отношение на ICE и имиграционните власти.

Приемайки наградата за най-добро изпълнение на кънтри дует/група, Шабузи сподели със сълзи в очите: "Искам да благодаря на майка ми, която току-що се пенсионира от работата си, която е упражнявала 30 години като регистрирана медицинска сестра в психиатрично отделение, като имигрантка в тази страна. Благодаря ти, мамо". "Всъщност имигрантите са построили тази страна, буквално. Затова, това признание е за тях. Благодаря ви, че донесохте вашата култура, вашата музика и вашите истории", каза още Шабузи.

"Не разпознавам страната си в този момент", отбеляза на свой ред певицата Глория Естефан.

Четвъртата водеща награда - за запис на годината, отиде при Кендрик Ламар и Сиза за хитовото им парче Luther. Връчвайки им статуетката, Шер погрешно каза, че тя е за Лутър Вандрос, вместо за двамата призьори. Всъщност заглавието на песента Luther отдава почит към покойната легенда на ритъм енд блуса, отбелязва Асошиейтед прес. Един от продуцентите на песента, Саунуейв, започна речта си, като каза: "Нека отдадем почит на великия Лутър Вандрос, който вече не е сред нас".

Кендрик Ламар спечели и наградата за рап албум за GNX, която му беше връчена от Куин Латифа и Доучи. "За мен е чест да бъда тук. Хип-хопът винаги ще бъде тук. Ние ще носим тази култура със себе си", каза той.

С тази победа Кендрик Ламар подобри рекорда на Джей-Зи и стана рапърът с най-много награди "Грами" в кариерата си. Джей-Зи има 25, а Ламар - 27.

Отличието за поп вокален албум отиде при Лейди Гага за Mayhem, а за поп соло изпълнение - при Лола Янг за Messy.

Първата награда в категорията за съвременен кънтри албум отиде при Джели Рол за Beautifully Broken.

Тази година американската Национална звукозаписна академия, която присъжда наградите "Грами", преименува категорията за кънтри албум на "съвременен кънтри албум" и добави категория за "традиционен кънтри албум". Това е разграничение, което съществува и в други жанрове. Това се случи, след като Cowboy Carter на Бионсе спечели наградата за най-добър кънтри албум, което предизвика бурна реакция в интернет.

Фарел Уилямс получи награда за глобално влияние на името на Доктор Дре. "На всички в тази зала, които вярват в силата на черната музика, много ви благодаря", каза той.

Във впечатляващ сегмент в памет на починалите звезди на музиката бяха почетени наследството на покойните Д'Анджело и Роберта Флак, отбелязва Асошиейтед прес.

Лорин Хил представи сегмента, появявайки на сцената на "Грами" за първи път от 1999 г., когато стана първият хип-хоп артист, спечелил наградата за албум на годината за The Miseducation of Lauryn Hill.

В трибютите към Д'Анджело и Роберта Флак участваха изпълнители като Лъки Дей, Рафаел Садик, Леон Томас, Джон Батист, Джон Леджънд, Чака Кан, Уайклиф Жан.

Сред изпълненията на вечерта се открои това на Тайлър дъ Криейтър, който поднесе авангардно артистично представление, напомнящо за театрална постановка. Рапърът изпълни Thought I Was Dead, Like Him заедно с Реджина Кинг, Sugar On My Tongue.

Всичките осем номинирани в категорията за най-добър нов изпълнител се представиха със свои изпълнения, поднасяйки впечатляваща смесица от различни стилове - от британския соул на Лола Янг и Оливия Дийн до хипнотичния поп на Адисън и Katseye.

The Marias дадоха старт с мечтателния си инди рок, sombr и Алекс Уорън представиха своите радио хитове - съответно 12 to 12 и Ordinary. Със своя ритъм енд блус Леон Томас напомни на публиката защо е единственият номиниран, който беше кандидат и за албум на годината.

Хитовете се редяха един след друг в първия час на шоуто. Розе и Бруно Марс откриха церемонията за наградите "Грами" с наелектризиращо изпълнение на мултикултурния си поп хит APT. Певицата от "Блекпинк" приличаше на поп-пънк звездата Гуен Стефани с вратовръзката си и платиненорусата си коса. Сабрина Карпентър изпълни хита си Manchild. Джъстин Бийбър забави темпото с Yukon от албума си Swag, с който се завърна на сцената. Лейди Гага пресъздаде хита си Abracadabra като електро-рок песен.

На церемонията, състояла се в "Крипто Арена" в Лос Анджелис, Далай Лама спечели първата си награда "Грами" за аудиокнига.

Хитът Golden от анимационния филм "Кей-поп: Ловци на демони" получи отличието за песен, написана за визуални медии, донасяйки първата награда "Грами" за кей-поп изпълнител.

Призът за музикален филм отиде при Music for John Williams, благодарение на което режисьорът Стивън Спилбърг официално спечели първата си награда "Грами". Така той се присъедини към елитния клуб на носителите на ЕГОТ - водещите награди за телевизия, музика, кино и театър "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони".

