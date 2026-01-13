Б.Т.Р. с първи концертен албум

„30 години Б.Т.Р“ е концертен албум, записан във висока резолюция на USB флаш памет с разпространение в ЕС и съдържа: 20 аудио трака, аудио-визуален запис на концерта „30 години Б.Т.Р.“ , както и документален филм за групата.

Аудио и видео записът в албума са от юбилейния концерт „30 години Б.Т.Р.“ в зала 1 на НДК, 2023 г., Б.Т.Р. със симфоничния оркестър на МДТ „Константин Кисимов“ Велико Търново, под диригентската палка на Георги Патриков.

Меломаните и почитателите на Б.Т.Р. ще чуят и видят 20 от песните от 30 годишната история на групата в нови аранжименти, адаптирани за рок група и симфоничен оркестър.

Филмът с режисьор Анна Валденмайер е документален и отразява пътя на групата през тези 30 години, през погледа на членовете на Б.Т.Р., приятели и почитатели на групата.

Продуктът е създаден в изпълнение на Договор BG-RRP-11.020-0050-СО2 по „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Б.Т.Р. изпрати 2025 г. с: „Национално клубно турне“, „Европейско турне“, двумесечно „Околосветско турне“, „Национално турне“ с участието на „Ахат“, със заключителния концерт в зала 1на НДК.

На 18 март във Варна-Брик Порт, 20 март Пловдив- Ивент Център и 21 март в Sofia Live Club са първите клубни участия на Б.Т.Р., заедно с „Ахат“ след турнето им в САЩ.

Билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim, Ticket.bg и Grabo.