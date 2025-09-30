След като през 2009 г. мегахитът "Аватар" на Джеймс Камерън ни отведе на пътешествие в един от най-пълнокръвните и всепоглъщащи киносветове, създавани някога на екран, този октомври се завръщаме в на невероятната "Пандора с Аватар: Природата на водата" само за една седмица!

Повече от десет години след събитията в Аватар Джейк Съли (Сам Уортингтън) живее щастливо заедно с Нейтири (Зоуи Салдана) и техните деца. Когато стара заплаха се завръща на Пандора, двамата са принудени да напуснат дома си и да се отправят към различни региони на изобилстващата от живот луна и да търсят помощта на други на‘ви племена. Неприятностите обаче ги следват по петите – Аватар: Природата на водата е разказ за трагедиите, които преживяват Джейк и Нейтири и битките, които водят, за да останат живи и да запазят семейството си заедно.

„Аватар: Природата на водата“ отново в кината от 3 до 9 октомври.

Жанр: Фантастика, приключенски

С участието на: Зоуи Салдана, Сам Уортингтън, Сигорни Уивър, Стивън Ланг, Клиф Къртис, Джоел Дейвид Мур, К. К. Х. Паундър, Еди Фалко, Джемейн Клемент, Джовани Рибизи, Мишел Йео и Кейт Уинслет

Режисор: Джеймс Камерън

Продуценти: Джеймс Камерън, Джон Ландау

Изпълнителни продуценти: Дейвид Валдес, Ричард Бенехам