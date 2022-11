Ava Max завладява ефира с нов сингъл

Ava Max сподели своя нов сингъл.

Мултиплатинено сертифицираната от RIAA глобална поп сензация разкри песента „Weapons“.

Енергична и зареждаща „Weapons“ е написана от Max съвместно с Grammy екип от звездни сътрудници, включително Henry “Cirkut” Walter (Katy Perry, The Weeknd, Elton John), Madison Love (Madison Beer, Camila Cabello) , Michel “Lindgren” Schulz (John Legend, Dua Lipa), Melanie Fontana (BTS, John Legend), и Ryan Tedder (Beyonce, Leona Lewis, Adele).

„Weapons“ е най-новия сингъл от дългоочаквания нов албум на Маx Diamonds & Dancefloors който излиза в петък, 27 януари 2023 г. и е достъпен за предварителните поръчки/предварително запазване.

Албумът следва дебюта на Ava със златен сертификат от RIAA за 2020 г., Heaven & Hell – включва наскоро издадените денс поп химни като изключително самоувереното „Maybe You’re The Problem“, придружен от официално музикално видео, което вече има близо 25 милиона стриймвания.

Това лято беше премиерата на “Million Dollar Baby”. Вдъхновен от класиката на LeAnn Rimes “Can’t Fight The Moonlight,” оптимистичното и дръзко парче бързо се оказа любимо на феновете чрез поредица от тийзър видеоклипове на TikTok с участието на Rimes. Приветстван от PAPER като „еуфоричен евроденс номер“, „Million Dollar Baby“ се придружава от официален музикален видеоклип, режисиран от Andrew Donoho (Khalid, Janelle Monae, Paul McCartney), който в момента може да се похвали с над 15 милиона гледания.

За Ava Max:

Ava Max е готова да издигне изключителния си възход до върха на поп успеха и до още по-големи висоти с първия си нов сингъл за 2022 г. – „Maybe You’re The Problem“ и втория си албум – Diamonds and Dancefloors. С над 12.4 милиарда стриймвания по целия свят, редица успешни колаборации и множество златни и платинени сертификати само в САЩ, албанско-американската изпълнителка бързо се доказа като истинска поп суперзвезда, приветствана заради своя разтърсващия глас, характерен усет за висшата мода и безспорен талант в кинематографичен и театрален аспект. През 2018 г. Max направи експлозивна поява с изключително успешния, четирикратно платинен хит „Sweet but Psycho“. С над 4 милиарда глобални стриймвания, песента бързо стана хит, прекарвайки три седмици в топ 10 на класацията Hot 100 на Billboard, като същевременно оглави класациите в повече от 20 държави и получи диамантен сертификат в Бразилия, Франция, Полша, както и мултиплатинени сертификати в Австралия (5x), Австрия (3x), Белгия (2x), Канада (6x), Дания (3x), Германия (2x), Италия (3x), Холандия (2x), Нова Зеландия, Норвегия (9x), Португалия (2x), Испания, Швейцария (4x) и Обединеното кралство (3x). Придружена от официално видео, което вече е събрало над 815 милиона гледания, „Sweet But Psycho“ допълнително спечели на Max дълга поредица от международни отличия, включително наградата за Най-добър изпълнител на MTV Europe Music Awards за 2019 г., номинации за Най-добър нов изпълнител, както на MTV Video Music Awards 2019, така и на европейските музикални награди на MTV 2019. Тя също така ѝ донесе и награда Titanium на iHeartRadio и отбеляза над 1 милиард слушания само през 2020 г. Max продължи да поддържа темпото с поредица от хитови сингли, включително получилия златен сертификат – „So Am I“, „Salt“ и платинения „My Head & My Heart“, както и заглавната песен ( с платинен статус на продажби) към нейния аплодиран дебютен албум – Heaven & Hell. Албумът, наскоро получил платинен сертификат, направи грандиозен дебют в класациите по целия свят, събирайки над 8,7 милиарда глобални стриймвания и получавайки златни, платинени и мултиплатинени сертификати в десетки държави. През 2021 г. Max представи „EveryTime I Cry“, обявен от PAPER за „безспорно вдъхновяващ хит“ и придружен от официален видеоклип, режисиран съвместно от Max и Charlotte Rutherford, който вече може да се похвали с над 26 милиона гледания в YouTube. Нещо повече, световният хит на Tiësto & Ava Max – „The Motto“, се оказа безспорен международен блокбъстър още с издаването си през ноември 2021 г., влизайки в топ 5 на класацията Dance/Electronic Songs на Billboard, като същевременно е събрал над 937 милиона стриймвания в цял свят до момента.

Включена в престижния списък на Forbes – 30 под 30, през 2021 г., Ava беше удостоена с широк диапазон от медийно внимание от издания като от VOGUE, Rolling Stone, Vanity Fair, Billboard и PAPER, докато в същото време направи редица впечатляващи изпълнения в The Late Late Show with James Corden на CBS , TODAY на NBC, Jimmy Kimmel Live!, Good Morning America на ABC и Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve 2020 с Ryan Seacrest, MTV Europe Video Music Awards и др. Доказан международен артист, Max си партнира с различни невероятни музиканти от цял свят – от норвежкия диджей и продуцент Alan Walker и испанската суперзвезда Pablo Alborán до David Guetta, Jason Derulo, AJ Mitchell ( за “Slow Dance”, получила златен сертификат) и кънтри звездите Thomas Rhett & Kane Brown (за “On Me”, получила златен сертификат). Сега, с “Maybe You’re The Problem” и още вълнуваща нова музика, която предстои да излезе, Ava Max е готова да издигне попа още повече, стремейки се към върха и отвъд.

Новият сингъл на Ava Max „Weapons“ наличен вече чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик във всички дигитални платформи и стрийминг услуги.