Ava Max разкри нов сингъл

С над 50 милиарда стриймвания и поредица от мултиплатинени хитове, Ava Max е готова да запали глобалния свят на поп музиката отново с днешната премиера на нейния енергичен нов сингъл, „Spot A Fake“, достъпен вече чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Със силното си послание за разпознаване на собствената стойност и отхвърляне на неискреността, „Spot A Fake“ е най-личният денс-поп химн на Max досега, описващ нейната собствена завладяваща история за предателство. Вдъхновена от моменти, които разтърсиха най-близкия ѝ кръг, песента възхвалява самооценката, автентичността и устойчивостта да продължиш напред. Продуциран от Grant Boutin и написан в съавторство от Max с Boutin, Lauren Mandel и Salem Davern, неустоимата песен е придружена от лирик видео.

Снимка: WMG

„Spot A Fake“ е най-новият хит, който излиза днес. През пролетта невероятната Ava издаде сингъла „My Oh My“, наличен вече ТУК. Продуциран от Inverness (Royal & the Serpent, ONE OK ROCK) и написан в съавторство от Ava с J Bach, Sam Martin и Charles Roberts Nelsen, парчето е придружено от официално музикално видео – режисирано от Hunter Moreno (Alex Warren) и с хореография на Matt Steffanina (Taylor Swift, Chris Brown, Jason Derulo, Snoop Dogg) – вече с над 12 милиона гледания в YouTube ТУК след премиерата му на MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop и билборда на Paramount на Times Square. Освен това „My Oh My“ беше включен в отразяването на деня на откриването на Major League Baseball през 2024 г. в мрежата на MLB и свързаните с тях акаунти в социалните медии.

„My Oh My“ продължи привидно неудържимата поредица от денс-поп хитове, включително „Whatever“ на Kygo + Ava Max, който вече спечели над 150 милиона глобални стриймвания от пристигането си през януари. Обявен от Billboard като „безспорен клубен хит“, парчето, което достигна номер 1 в родната на Kygo Норвегия и топ 10 в няколко страни, включително Белгия, България, Хърватия, Швеция и Обединеното кралство – се присъединява от официален музикален видеоклип в момента може да се похвали с над 39 милиона гледания ТУК. Ava и Kygo отпразнуваха световния успех на „Whatever“, като се обединиха за вълнуващо изпълнение в късното вечерно телевизионно шоу ”Jimmy Kimmel Live на ABC!“

Снимка: WMG

„My Oh My“ отбеляза първото самостоятелно издаване на сингъл на Маx от миналогодишния аплодиран втори албум „Diamonds & Dancefloors“. Албумът, който последва сертифицирания от RIAA блокбъстър дебют на Аva, Heaven & Hell от 2020 г. е подчертан от такива страстно самоуверени сингли като „Ghost,” “One of Us,” “Cold As Ice,” “Dancing’s Done,” “Weapons,” “Maybe You’re The Problem” и “Million Dollar Baby”, последният от които е придружен от официално музикално видео, режисиран от Andrew Donoho (Khalid, Janelle Monae, Paul McCartney), който в момента може да се похвали с над 44 милиона, вижте ТУК. В допълнение, нейното световно #1, платинено сертифицирано сътрудничество с Tiësto, „The Motto“, с официалния музикален видеоклип, натрупал над 179 милиона.

Нещо повече, „Choose Your Fighter“ на Ava беше сред любимите песни на феновете, включени в „Barbie The Album“, носител на награда GRAMMY®, издаден чрез Atlantic Records, оглавяващ световните класации музикален спътник на критично оценената Barbie, с участието на Margot Robbie и Ryan Gosling като Barbie и Ken и се разпространява от Warner Bros. Pictures. Освен това през 2023 г. Ava си партнира с бразилския DJ Alok за глобалния денс хит „Car Keys (Ayla)“, към който се присъедини официално придружаващо видео.

Миналата година Аva също започна най-голямото си световно турне до момента, с разпродаден тираж в ЕС/Обединеното кралство, включително спирки в Обединеното кралство, Белгия, Франция, Холандия, Норвегия, Швейцария, Италия, Португалия, Германия, Испания и Финландия. Датите в Северна Америка бяха подчертани със спирания на такива известни места, като „Irving Plaza“ в Ню Йорк и „The Fonda Theatre“ в Лос Анджелис.