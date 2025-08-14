Ashnikko обяви втори албум

Ashnikko обявява втория си албум „Smoochies“.

В чест на това съобщение, тя пуска музикалния видеоклип към песента „Trinkets“ и обявява турне във Великобритания през февруари 2026 г.

С премиерно излъчване по BBS Radio 1, „Hottest Record“ на Jack Saunders, видеото към „Trinkets“ показва как Ashnikko превръща случайните срещи в изкуство, колекционирайки мъже като лъскави сувенири, докато пее за своите завоевания на фона на хаотичен, покрит с бонбони ритъм. Режисиран от Léa Esmaili, музикалният видеоклип ни дава достъп до света на Аshnikko в стил арт нуво, оцветен в бонбони, пълен с части за кукли, пепелници, зарчета от D&D и ключодържатели с мъже. Във време, когато минимализмът и изчистената момичешка естетика са във възход, Аshnikko се насочва към максимализма като форма на изразяване.

Говорейки за „Trinkets“, Аshnikko казва: „Моите момчета обичат да бъдат дрънкулки, да висят на чантата ми, да ме гледат с усмивки на лицата си, да се люлеят, докато ходя“.

Вторият албум на Аshnikko, „Smoochies“, е най-личното ѝ творчество до момента. След дебютния албум „WEEDKILLER“ от 2023 г., той звуково разширява отличителния хибриден-поп звук на Аsh, като същевременно възприема значително по-биографичен подход към текстовете. Албумът с 15 песни е бунтарски, създаден от място на радикална радост във време, когато светът, особено САЩ, никога не е бил по-заплашителен за жените и маргинализираните общности. В отговор Аshnikkо заема пространство, като се намира в състояние на чиста игра. Той е абсурден и с гротеско съдържание, откровен и нежен, секси, без капка желание да се изявява пред мъжкия поглед.

Говорейки за „Smoochies“: „Smoochies“ се усеща като по-голямата сестра на „Demidevi“. Секси, игриво и женствено е, като същевременно е на границата на гротескното и абсурдното. През голяма част от времето се чувствам като утайка, като каша от трохи и дъвки в касови бележки и гланц за устни, за които съм забравила – така че албумът също се усеща така. Това е първият, в който пиша много автобиографично, но в основата на всичко е личната автономност и радостната прищявка.

Ashnikko обяви турнето „SMOOCHIES“, което започва на 11 февруари в O2 Academy в Глазгоу, със спирки в Манчестър и Дъблин, преди да се отправи към Лондон с O2 Academy Brixton. Билетите са пуснати в предварителна продажба.

„Smoochies“ ще излезе на 17 октомври чрез Warner Records/Орфей Мюзик.

SMOOCHIES TRACKLIST

SIDE A:

1. Smoochie Girl

2. Liquid

3. Trinkets

4. Chichinya

5. Skin Cleared

6. Microplastics

7. Full Frontal

8. She’s So Pretty

SIDE B:

9. Wet Like (feat. COBRAH)

10. I Want My Boyfriends to Kiss

11. Sticky Fingers

12. Lip Smacker

13. Itty Bitty

14. Baby Teeth

15. It Girl

SMOOCHIES TOUR

11th February - Glasgow - O2 Academy

14th February - Manchester - Manchester Academy

17th February - Dublin - 3Olympia

20th February - London - O2 Academy Brixton