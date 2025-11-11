Оглавяващият глобалните класации певец и автор на песни – Alex Warren, получи първата си номинация за награда Grammy в престижната категория „Най-добър нов изпълнител“.

Номинацията идва след като дебютният му албум „You’ll Be Alright, Kid“ беше платинено сертифициран от RIAA, като признание за над 1 милион продадени албума от издаването му на 18-ти юли. Дебютният албум също така остана в топ 10 на класацията за албуми „Billboard 200“ в продължение на 13 непоследователни седмици. „You’ll Be Alright, Kid“ включва множество песни, влезли в класацията Billboard Hot 100: „Ordinary“, „Eternity“, „Bloodline“ ft. Jelly Roll, „On My Mind“ с участието на ROSÉ и „Burning Down“ с Joe Jonas. Неговият глобален #1 хит сингъл „Ordinary“ вече е тройно платинено сертифициран от RIAA.

Това беше рекордна година за Alex, чийто хит сингъл „Ordinary“ оглави класациите по целия свят. „Ordinary“ остана на първо място в „Billboard Hot 100“ в продължение на 10 седмици, отбелязвайки най-дълго задържалия се на #1 солов сингъл тази година. Песента достигна 16 седмици на първо място в радио класацията “Pop Airplay” на “Billboard”, чупейки рекорда за най-дълго царуване в тази класация. Тя също така прекара 10 седмици на #1 в класацията за песни „Billboard Global 200“, осем седмици на #1 в класацията “Billboard Global 200” извън САЩ и 13 седмици на #1 в официалната класация за сингли в Обединеното кралство. Сингълът в момента е номер 1 за 22-ра седмица в радиостанциите в САЩ с формат Hot AC, бележейки най-дълго задържане на върха в историята на класацията. „Ordinary“ се присъедини към престижния „Spotify Billions Club“, надхвърляйки 1 милиард стриймвания. Warren е едва вторият изпълнител, направил това постижение с всички песни, издадени през 2025 г. Песента вече може да се похвали с впечатляващите 2 милиарда глобални стриймвания в множество платформи, според „Luminate“.

За Alex Warren

Процъфтяващият поп изпълнител Alex Warren е една от пробивните звездите през 2025 г. в световен мащаб. С впечатляващите над 5,6 милиарда стриймвания в кариерата си и над 53 милиона слушатели месечно в Spotify, хитът му „Ordinary“, издаден през февруари, вече е тройно платинен и превзема света. С над 2 милиарда стриймвания, песента се задържа на #1 в “Billboard Hot 100” в продължение на 10 седмици и е най-продаваната песен, издадена през 2025 г. в САЩ. Тя също така прекара 10 седмици на #1 в класациите за песни на „Billboard“ – „Global 200” и „Global 200” извън САЩ, както и 13 седмици на първо място в класацията за песни на Обединеното кралство. „Ordinary“ също така се задържа 16 седмици на първо място в радиостанциите в САЩ с формат Pop, чупейки рекорда за най-дълго пребиваване в тази класация. След успеха на „Ordinary“, Warren издаде албума си „You’ll Be Alright, Kid“ през юли. Албумът съдържа всички песни от „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“, издаден миналата есен, заедно с 10 изцяло нови парчета. Сред тези нови парчета са хитът на Warren „Ordinary“, „Bloodline (with Jelly Roll)“ и „On My Mind (with ROSÉ)“. Докато „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“ се фокусира върху справянето с мъката, „You’ll Be Alright, Kid“ обръща страницата с изцеление, устойчивост и оптимизъм. След трудно детство, белязано от преждевременната смърт на двамата му родители и период, в който той е бездомен като тийнейджър и живее в колата си, Alex изразява болката си чрез своето изкуството и писането на песни. Албумът дебютира в топ 5 на класацията „Billboard 200“ и доминира в класациите по целия свят, като се озовава на първо място в Обединеното кралство, Ирландия, Холандия и Норвегия.

Alex е правил разтърсващи изпълнения, дебютирайки на церемония по връчване на награди на „American Music Awards“ през 2025 г. и наскоро се качи на сцената на „MTV Video Music Awards“ през 2025 г. Той също така направи телевизионния си дебют в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, имаше изпълнение заедно с Ed Sheeran на „Coachella“ и се присъедини към Jelly Roll по време на „Stagecoach“. В допълнение към отличията си, Alex беше обявен за януарския „Chartbreaker“ на „Billboard“ с песента си „Burning Down“, към която се присъедини Joe Jonas за преработена версия. Сингълът отбеляза първото влизане на Alex в „Billboard Hot 100“, вече е събрал над 185 милиона стриймвания и достигна #1 в глобалните класации в 8 държави. Alex следва рекордния си успех с участия на живо, докато продължава разпродаденото си турне „Cheaper Than Therapy“, с хедлайн концерти в 47 града в Европа и Северна Америка.

През 2024 г. Warren издаде „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“, който мигновено се изстреля в класациите по целия свят. Албумът е допълнително подчертан от глобалния успех на Warren с друга забележителна платинена песен „Carry You Home“, която е събрала над половин милиард стриймвания в цял свят. Известен със своите уязвими поп мелодии, страстни вокали и лирична откровеност, Warren спечели феновете с тези дълбоко лични сингли. Той беше включен в списъка “Talented Emerging Artists Making Their Mark“ на „People Magazine“, „Artist Accelerator Program“ на „Sirius XM“ и беше обявен за един от артистите, които да следим през 2025 г. от „Tidal“ и „Amazon Music“. Съвсем наскоро той беше обявен за „On The Verge“ изпълнител от „iHeart Radio“. Наскоро той спечели награда за международен пробив на наградите „NRJ“ и в момента е номиниран за най-популярен международен изпълнител за наградите ”ARIA“.