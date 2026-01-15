Акустичният концерт на Роби на 8 март се разпродаде за два дни

Само два дни след анонса в социалните мрежи, предстоящия акустичен концерт на Роби в Централния военен клуб на 8 март е разпродаден.

Силният интерес идва след изключително успешна година за Роби, в която всички негови концерти бяха разпродавани бързо и дълго преди датите си. Предстоящият ексклузивен концерт ще предложи по-интимна среща с публиката, нови песни и специални акустични аранжименти на вече познати хитове като „Налей“, „Мале“, „Тихо“ и „Всеки от нас“.

Снимка: Monte Music

Реакцията на публиката е още едно признание за развитието на Роби като артист, автор на музика и изпълнител, който с всеки следващ концерт успява да изгради още по-силна връзка със своите фенове и да владее вниманието им от първата до последната минута.