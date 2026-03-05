Sam Fender и Olivia Dean са сред победителите на наградите BRIT

Британските артисти Sam Fender и Olivia Dean затвърдиха позициите си сред най-успешните имена на съвременната поп и алтернативна сцена, след като техният съвместен сингъл „Rein Me In“ спечели престижната награда Song of the Year на BRIT Awards 2026.

Песента се превърна в един от най-обсъжданите и успешни сингли на годината, а церемонията, проведена за първи път в Манчестър, се оказа триумфална вечер за артистите от каталога на Universal Music Group.

„Rein Me In“ е съвместна версия на песента от третия студиен албум на Sam Fender – „People Watching“. Първоначално издадена през 2025 г., композицията получава нов живот, когато Olivia Dean добавя своя вокална партия и женска перспектива към историята в песента. Сингълът бързо се превърна в глобален хит. „Rein Me In“ достигна №1 в Official UK Singles Chart, оглавявайки класацията две поредни седмици, както и №1 в Ирландия, а също влезе в Top 10 на редица международни пазари, включително Австралия, Нидерландия и Нова Зеландия. Онлайн успехът на песента също е впечатляващ – с над 100 милиона стрийма в Spotify.

Сред отличените артисти на Universal Music Group бе и Lola Young, която спечели наградата Breakthrough Artist – първата ѝ статуетка от BRIT Awards. Победата идва след изключително силна година за певицата, белязана от световния успех на сингъла „Messy“ и нарастващото ѝ международно признание.

В категорията Hip Hop / Grime / Rap Act наградата отиде при Dave, утвърждавайки го като един от най-влиятелните британски рап артисти на своето поколение. Наградата Critics’ Choice, която традиционно отличава бъдещите големи звезди на британската сцена, бе присъдена на Jacob Alon. Шотландският певец и автор привлече вниманието на критиката с дебютния си албум „In Limerence“, който също получи номинация за Mercury Prize.

По повод успеха председателят и CEO на Universal Music Group UK & Ireland Dickon Stainer коментира, че отличията на Olivia Dean, Sam Fender, Lola Young, Dave и Jacob Alon са „силно доказателство за новата вълна британски артисти, които определят бъдещето на глобалната музикална сцена“.