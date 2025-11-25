Aerosmith и YUNGBLUD представиха общ проект

Aerosmith, носители на множество Grammy и членове на Рокендрол залата на славата, и британската мега звезда YUNGBLUD представят своя общ проект.

EP-то „One More Time“ отбелязва първата нова музика на Aerosmith от повече от десетилетие и обединява две поколения рок в пет песни, сред които четири напълно нови композиции, създадени и изпълнени съвместно от Aerosmith и YUNGBLUD.

Проектът включва водещия сингъл „My Only Angel“, дебютирал на №1 в Billboard Hot Hard Rock Songs, както и нова ремиксирана версия на класиката „Back In The Saddle (2025 Mix)”.

С характерния китарен звук на Joe Perry, емблематичния вокал на Steven Tyler и енергичната, модерна стилистика на Yungblud, EP-то демонстрира силната химия между артистите и новия заряд в познатия рок звук.

Слушайте One More Time.