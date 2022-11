ABBA отпразнува годишнина

Любимата музикална четворка ABBA отпразнува годишнината от премиерата на десетата си студийна колекция Voyage с 2,5 милиона продадени копия по целия свят.

След близо 40-годишна пауза групата бе удостоена с плакет по повод голямото постижение, който прие Benny от името на ABBA. Още с издаването си Voyage завоюва първото място в 18 държави, включително Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Австралия. През 2021 г. шведската сензация бе номинарана за награда GRAMMY за запис на годината ("I Still Have Faith In You") и за статуетка BRIT в категория „Най-добра международна група“.

Както всички предишни музикални творби на ABBA, Voyage е написан и продуциран от Benny Andersson и Björn Ulvaeus, като аранжиментите се допълват от вечните вокали на Agnetha Fältskog и Anni-Frid Lyngstad. В продължение на четири години Agnetha, Benny, Björn и Anni-Frid работят в студиото на Benny – Riksmixningsverket, Стокхолм, където завършват десетте песни в новия албум.

Voyage включва "I Still Have Faith In You" и "Don't Shut Me Down" - първите две заглавия, записани по време на сесиите в Стокхолм и изпълнени на концерта ABBA Voyage, който бе открит в ABBA Arena през май 2022 г. в Лондон, заедно със сетлист от най-големите им хитове.

С близо 400 милиона продадени албума, множество #1 песни и над 16 милиона седмични стрийма в дигиталните платформи, ABBA е една от най-успешните музикални формации за всички времена. Още от пробива си с "Waterloo" през 1974 г. творчеството на ABBA завладява сърцата на слушатели по целия свят. Днес създадените от тях песни успяват да преминат границите на времето. Първоначално издадената през 1992 г., колекцията ABBA Gold наскоро стана първият запис в историята, прекарал хиляда седмици в класацията за албуми на Обединеното кралство. Съдържанието с хаштаг #ABBA в TikTok неотдавна надмина четири милиарда гледания като различни песни от огромния репертоар на групата са в тенденциите на платформата. През 2010 г. ABBA бе включена в Rock N' Roll Hall of Fame (Залата на славата на рокендрола), а една от най-обичаните им песни "Dancing Queen", бе избрана за GRAMMY Hall of Fame през 2015 г.