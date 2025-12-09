A Boogie Wit da Hoodie пусна нов сингъл

Глобалната суперзвезда и сертифициран изпълнител с диамантено отличие A Boogie Wit da Hoodie анонсира един много специален концерт в родния си град, „Boogie Bash“, в емблематичната зала „Radio City Music Hall“ в Ню Йорк на 13 февруари 2026 г.

Историческото шоу ще отбележи 10 години от творчеството на A Boogie, докато той се готви да започне следващия си етап, като артист.

Билетите ще бъдат налични за предварителната продажба на артистите започва във вторник, 9 декември. Местните предварителни продажби ще се провеждат през цялата седмица, преди общата продажба, която ще започне в сряда, 10 декември.

Анонсът на концерта пристига заедно с чисто новия му сингъл „Last Drink“, който вече е достъпен чрез Highbridge The Label/Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Най-новото парче следва аплодирания хит на A Boogie „Part of Me“, който вече е достъпен. Продуцирано от Joshua Moreau, Abstrakt и Luca Beats, соул парчето е интерполация на класиката на Mariah Carey „We Belong Together“ и е допълнено от официален музикален видеоклип, режисиран от режисьора Kid Art (Nas, Meek Mill, French Montana). „Part of Me“ се оказа световен хит още с излизането си през октомври, влизайки в Billboard’s Hot 100, Rhythmic Airplay и Hot New R&B/Hip-Hop Songs, както и в класациите за сингли в Канада, Нова Зеландия и Обединеното кралство. A Boogie завършва невероятната 2025 г. изключително успешно, отбелязвайки осем нови сертификата – включително шест платинени и мултиплатинени сингъла и два златни сингъла.

Снимка: Орфей Мюзик

Допълнителните концерти започват на 12 декември в „Total Mortgage Arena“ в Бриджпорт, Кънектикът, и продължават през 2026 г.