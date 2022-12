A Boogie Wit da Hoodie издаде нов албум

Новият албум на A Boogie Wit da Hoodie вече е факт.

Записът ME VS MYSELF включва колаборации с Kodak Black, Roddy Rich, Lil Durk, H.E.R., Tory Lanez, G. Herbo и др.

Албумът ME VS MYSELF излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Снимка: Орфей Мюзик

За A Boogie Wit da Hoodie:

Мултиплатинената глобална суперзвезда A Boogie Wit da Hoodie се превърна в сила, която не е за подценяване, откакто се появи на музикалната сцена през 2016 г. Признат за разпространяването на новото звучене на Ню Йорк, роденият в Бронкс, Ню Йорк, е наречен от „The New York Times“ „най-обещаващият млад рапър в последно време, идващ от града“, който може да се похвали с близо 18 милиарда глобални стриймвания и с над 50 платинени и златни сертификата от RIAA до момента.



С динамичен каталог от световноизвестни хитови песни (“My Shit,” “Drowning (feat. Kodak Black),” “Swervin,” “Look Back At It” и други) и 3 одобрени от критиката албума („HOODIE SZN“, „THE BIGGER ARTIST“ и „ARTIST 2.0“), A Boogie доказа, че е една от най-ярките звезди в музикалната индустрия.



A Boogie също така се е превърнал в един от най-търсените музикални сътрудници, работейки с редица артисти, като Ed Sheeran, Maroon 5, Khalid, Chris Brown, DJ Khaled, Paulo Londra, Meek Mill, Pop Smoke и други.