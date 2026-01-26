A$AP Rocky обяви датите за световното си турне „Don’t Be Dumb“, което започва на 27 май в Чикаго.

42-дневното турне, промотирано от Live Nation, преминава през Северна Америка и Европа, преди да завърши в Париж през септември.

Съобщението идва след издаването на „Don’t Be Dumb“, четвъртия студиен албум на Rocky и първия от осем години, миналия петък.

С него рапърът оглави за трети път в кариерата си класацията на Billboard за албуми. Изпълнителят си осигури първенството с албума Don't Be Dumb, от който за периода на отчитане са продадени 123 000 еквивалентни единици.

Предишният път, когато A$AP Rocky покори върха в чарта, беше преди повече от десетилетие - с AT.LONG.LAST.A$AP през юни 2015 г. За първи път рапърът се позиционира на челната позиция в класацията Billboard 200 през февруари 2013 г. с LONG.LIVE.A$AP.