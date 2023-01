2KBABY обедини сили с charlieonnafriday за нов сингъл

2KBABY от Луисвил се завръща с още по-неподправен разказ на новия си сингъл.

Парчето „Don’t Love Me Now“ включва феномена от charlieonnafriday, който добавя към страстната емоция на откровената история на 2K отношението на бедните към богатството. Сингълът пристига преди предстоящия проект на “2K Scared 2 Love”, който трябва да бъде пуснат на 3 февруари.

В трогателния „Don’t Love Me Now” 2K се гмурка направо в миналото му с реплики като „Бях просто невидим, мислех, че няма да съм луд”, смело признава той. charlieonnafriday пее лек акустичен риф „Толкова съм свикнал да бъда сам... така че не ме обичай сега.“ Това подсказва, че целта на 2K не е само предишното му аз, но и други, които сега гледат на неговия успех.

„Don’t Love Me Now“ е първото издание на 2K за тази година, след изключителната 2022 г., завършила с неговия вдъхновен от Lil Wayne микстейп „Sorry For The Hate“ и поредица от емоционални сингли, включително „Stand Love“ и „Rain“. С „Don’t Love Me Now” 2K доказва, че никога няма да забрави миналото си – независимо колко светло изглежда бъдещето му.

Сингълът „Don’t Love Me Now“ излиза днес от Masked Records / Warner Records/ Орфей Мюзик.

За 2KBABY:

Гласът на 2KBABY е блещукащо пращене, пропито със сърце и душа – инструмент, използван за разказване на улични притчи с послания за надежда и постоянство, предадени от неговия химнен пълнометражен проект „First Quarter in '21”. Още от аплодираният му миниалбум „Pregame Rituals“ от 2020 г. – включващ неговия златен хит „Old Streets“. 2KBABY разширява кръга си от сътрудници и звука си , включително маскираната EDM звезда Marshmello за поп-клонящото „Like This“ и иконата на учението в Чикаго Chief Keef за интроспективния „Luigi”. Към днешна дата 2K е получил похвали от множество издания за създаване на вкус, включително Pitchfork, Complex, The FADER, UPROXX и др. Pregame Rituals се утвърди като една от най-талантливите нови звезди на хип-хопа, но ако предстоящата му музика е някаква индикация, той само подсказа за това, което може да направи. Полагането на основата на този потенциал е трансцендентният платинено сертифициран (и все още се изкачва) „Old Streets“ на 2K. Изпълнен е с широка гама от емоции, нещо, към което 2K казва, че се стреми всеки път: „Моята музика може да бъде терапевтична, може да те накара да се почувстваш вълнуващо, може да те накара да плачеш.“ "Old Streets" заема централна позиция, но това не е целият план - и това, което следва, се издига над жанровете за глобално въздействие. И 2K няма да спре да овладява нови звуци в скоро време.