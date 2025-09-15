На живо
7
На живо

„Училището тръгва по ноти“ с радио N-JOY и Sofia Ring Mall

Публикувано на 15 Септември 2025
„Училището тръгва по ноти“ с радио N-JOY и Sofia Ring Mall
Снимка: Sofia Ring Mall

Тази седмица „Училището тръгва по ноти“ с радио N-JOY и Sofia Ring Mall!

Участвай за награда, като споделиш в коментар във Facebook страницата на радио N-JOY своята любима песен и може да я чуеш в ефир.

Играй за награди от Sofia Ring Mall и се забавлявай с любима музика и настроение по радио N-JOY.

А за още неустоими изненади за „Училище по ноти“– посети Sofia Ring Mall до края на септември. 

Награди: Всеки ден по един участник печели една награда. В периода на играта ще бъдат подарени общо пет награди - 3 ваучера за пазаруване от магазин за дрехи и обувки за деца и бебета на стойност 50 лева всеки и 2 едногодишни абонамента за известна образователна платформа за самообучение. Наградите се теглят на лотариен принцип. 

Виж правилата на играта тук

Ключови думи: