Тази седмица „Училището тръгва по ноти“ с радио N-JOY и Sofia Ring Mall!

Участвай за награда, като споделиш в коментар във Facebook страницата на радио N-JOY своята любима песен и може да я чуеш в ефир.

Играй за награди от Sofia Ring Mall и се забавлявай с любима музика и настроение по радио N-JOY.

А за още неустоими изненади за „Училище по ноти“– посети Sofia Ring Mall до края на септември.

Награди: Всеки ден по един участник печели една награда. В периода на играта ще бъдат подарени общо пет награди - 3 ваучера за пазаруване от магазин за дрехи и обувки за деца и бебета на стойност 50 лева всеки и 2 едногодишни абонамента за известна образователна платформа за самообучение. Наградите се теглят на лотариен принцип.

Виж правилата на играта тук.