Спечели покана за концерта "Филмова музика на Енио Мориконе и Нино Рота" в София

След изключителния успех и разпродадените концерти през 2024 г., филмовата музика на двамата легендарни композитори Енио Мориконе и Нино Рота отново ще завладее София. На 27 септември 2025 г. в Зала 1 на НДК, публиката ще се потопи в магията на вечните мелодии от „Кръстникът“, „Имало едно време в Америка“, „Добрият, лошият и злият“, „Амаркорд“, „Сладък живот“ и още много други.

На сцената ще излязат виртуозните солисти Нело Салца (тромпет), Лудовико Фулчи (пиано) и Сузана Ригачи (сопран) – музиканти, които дълги години са работили с Мориконе и са записали музика за стотици филмови заглавия. Диригент на вечерта ще бъде световноизвестният Маестро Марчело Рота, а изпълненията ще оживеят с оркестър Симфониета София.

