Спечели покана за двама за концерта „Четиримата тенори“ в София

След триумфа през пролетта, Четиримата италиански тенори се завръщат на сцената на Зала 1 на НДК на 15 октомври с още по-богата програма, която ще пренесе публиката в сърцето на италианската вокална традиция. Под диригентството на маестро Лоренцо Бизари ще звучат популярни арии от шедьоврите на Верди, Пучини, Доницети и Белини – като „La donna è mobile“, „Che gelida manina“, „Una furtiva lagrima“ и „Nessun dorma“.

Наред с класическите арии ще прозвучат и вечните италиански песни „O Sole Mio“, „Volare“ и „Caruso“, които носят топлина, емоция и неподправения чар на Италия.

Четиримата солисти – Уго Таркуини, Джани Лечезе, Алесандро Фантони и Анджело Форте – представят различни тембри и артистични индивидуалности, които се сливат в хармония. Подкрепени от оркестъра на Държавна опера – Варна, те ще предложат вечер, изпълнена с изисканост и емоция.

