Спечели двойна покана за концерта на дует Expose в София на 13.09

Играта приключи. По една двойна покана получават Камелия Грънчарова, Tedi Nedqlkova и Мария Пашева.





Дует Expose отново ще излязат на сцената на Кино Кабана.

Новото шоу, което са подготвили се казва Rock Star и ще се сътои на 13 септември от 20:00 ч.

Музикантите на сцената са Алекс Ван Лазаров на барабаните, Ивелин Атанасов на пианото и Щерион Пилидов на китарата.

Специален гост на концерта ще е младата звезда на българската сцена- Филип Донков.

Само днес участвай в играта във Facebook страницата на радио N-JOY и може да спечелиш двойна покана за събитието.

* Печелившите е необходимо да посетят офиса на радио N-JOY на 12 септември, за да получат пропуските си лично.

Работно време на офиса е от 9:00 до 18:00 ч. Адрес: пл. България 1, ул. Христо Стамболски, (Административната сграда на НДК, кино Люмиер)

