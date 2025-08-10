Печеливши N-JOY Summer 2025

Първа седмица N-JOY Summer - Блага Груева /уикенд за двама в Слънчев бряг/
Втора седмица N-JOY Summer - Гергана Аршинкова /уикенд за двама в Павел баня/
Трета седмица N-JOY Summer - Марина Ангелова /уикенд за двама в Кранево/
Четвърта седмица N-JOY Summer - Преслава Сергеева /уикенд за двама в Обзор/
Пета седмица N-JOY Summer - Simona Venelinova /уикенд за двама в Созопол/
Шеста седмица N-JOY Summer - Maria Duzova /уикенд за двама в к.к. Златни пясъци/
Седма седмица N-JOY Summer - Hristina Daskalova /уикенд за двама в Казанлък/
Осма седмица N-JOY Summer - Георги Григоров /уикенд за двама в к.к. Златни пясъци/
Девета седмица N-JOY Summer - Христина Керенска /уикенд за двама в к.к. Златни пясъци/
Десета седмица N-JOY Summer - Инна Кръстева /уикенд за двама в Банско/
Единадесета седмица N-JOY Summer - Ивайло Дияна Иванови /уикенд за двама в к.к. Белчин бани/
Дванадесета седмица N-JOY Summer - Галина Йорданова /уикенд за двама в Лозенец/