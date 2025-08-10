N-JOY Summer: Сподели своето лято и спечели!

Лятото е в разгара си и #NJOYSummer ти дава шанс да покажеш своето щастливо, слънчево и пъстро настроение!
Къде усещаш своя NJOY Summer? На морския бряг с коктейл в ръка, в планината с приятели, или просто с любимото ти лятно изкушение?
Сподели го с нас и може да спечелиш страхотни награди!
Влез в официалните профили на радио N-JOY във Facebook и Instagram и потърси специалния #NJOYSummer пост.
Под него:
Напиши коментар за твоето лято или
Сподели снимка от любимата ти лятна дестинация или момент
Всеки ден четирима късметлии ще получат награди, за да направим лятото им още по-цветно!
Прочети пълните условия на играта тук.
Зареди се с лятно настроениe и музика с радио N-JOY и печели награди с #NJOYSummer!