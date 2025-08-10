N-JOY Summer: Сподели своето лято и спечели!

Лятото е в разгара си и #NJOYSummer ти дава шанс да покажеш своето щастливо, слънчево и пъстро настроение!

Къде усещаш своя NJOY Summer? На морския бряг с коктейл в ръка, в планината с приятели, или просто с любимото ти лятно изкушение?

Сподели го с нас и може да спечелиш страхотни награди!

Влез в официалните профили на радио N-JOY във Facebook и Instagram и потърси специалния #NJOYSummer пост.

Под него:

Напиши коментар за твоето лято или

Сподели снимка от любимата ти лятна дестинация или момент

Всеки ден четирима късметлии ще получат награди, за да направим лятото им още по-цветно!

Прочети пълните условия на играта тук.

Зареди се с лятно настроениe и музика с радио N-JOY и печели награди с #NJOYSummer!