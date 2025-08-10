N-JOY Summer с Вилно селище Главатарци

N-JOY Summer продължава! Тази седмица с нова дестинация за активна почивка и релакс сред природата.

Вилно селище Главатарци е разположено на брега на язовир Кърджали, където ще усетиш силата на природата, вкуса на истинската храна и великолепието на зеленината и водата.

Вилно селище Главатарци е разположено на брега на язовир Кърджали.

Виж живописните речни извивки на река Арда, разходи се края Язовир Кърджали и се зареди се с енергия за следващия сезон с комфортна почивка в избран от теб престой във вилно селище Главатарци!

Къща за гости Брезата



Разположена на брега на язовир Кърджали къщата разполага с басейн, джакузи, сауна, перлена вана, барбекю, детска площадка и голяма веранда със изглед към язовира. Съхранила традициите на Родопите, къщата предлага пълноценен отдих, спокойствие и тишина. Архитектурата на стара българска постройка е съчетана с удобство и домашна топлина.

Хотелски комплекс Главатарски Хан



Комплексът разполага с 41 стилно обзаведени помещения, подходящи за настаняване на около 100 гости, като предлага отлични условия както за семейна почивка, така и за бизнес пътувания.

Гостите могат да се насладят на пет външни басейна, прекрасно поддържани зелени площи и пищна панорамна гледка към язовира и зелените хълмове наоколо.

Семеен хотел "Моби Дик"



Сред живописната природа на Родопите, на самия бряг на язовир Кърджали, семеен хотел „Моби Дик“ посреща своите гости с елегантен дизайн, външен басейн, релакс зона и ресторант на покрива с впечатляваща панорамна гледка. Всички стаи са просторни, разполагат с тераса и предлагат чудесен изглед към язовира или околните планини. Като допълнение гостите могат да се насладят и на разходка с лодка. Хотелът е отличен избор както за спокойна почивка сред природа, така и за опознаване на близките културни и исторически забележителности.

Хотелски комплекс Rocca Resort



Сред спокойната прегръдка на Родопите, на брега на язовир Кърджали край село Главатарци, бутиковият комплекс Rocca Resort предлага съчетание от уют, стил и перфектно обслужване. Хотел с 17 стаи, апартамент и 7 вили с уникална гледка, ресторант с просторна тераса, открит басейн с детска зона и шезлонги – всичко на едно място. Перфектен избор както за романтична почивка, така и за семейни празници, благодарение на модерен комфорт, вкусна кухня и разнообразни активности край природата.

Семейният хотел „Свети Константин“



Разположен на брега на язовир Кърджали, в село Главатарци, предлага уют, комфорт и природа в идеален микс. С 11 стилно обзаведени стаи (включително апартамент с джакузи), модерен ресторант, басейн и много допълнителни удобства. Отличното местоположение — на 7 км от Кърджали — и близките исторически обекти като Перперикон създават безценни възможности за пълен отдих и културни преживявания.

Къщи за гости StefVall



Сред природата на Родопите, на хълм с изглед към яз. Кърджали, къщи за гости StefVall предлагат уют и спокойствие с модерен комфорт. Стилно обзаведени с панорамна гледка. Открит басейн, споделена кухня, барбекю, детски кът, велосипеди, трансфери и лодки — всичко направено с грижа. Живописните еко пътеки в широколистната и борова гора до брега на язовир Кърджали и параклисът издигнат на хълм над самото селце са кътчета, които определено си заслужава да бъдат посетени.



Семеен хотел „Трифон Зарезан“



Разположен в живописната местност Главатарци, край бреговете на язовир Кърджали, само на 9 км от града. Хотелът предлага 8 студиа и 1 апартамент, оборудвани с климатик, мини бар, телевизия и интернет. На разположение на гостите са басейн, зелена градина с батут и барбекю, фитнес, кухня за общо ползване и безплатен паркинг. В близост има няколко ресторанта, а по заявка се организират семейни и фирмени вечери. Хотелът е подходящ за спокойна почивка сред Родопите и е отворен и за гости с домашни любимци.

Усети силата на природата, вкуса на истинската храна и великолепието на зеленината и водата край язовир Кърджали с комфортна почивка във вилно селище Главатарци!