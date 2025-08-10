N-JOY Summer с хотел Лещен

Завършете лятото по най-релаксиращия начин с радио N-JOY и хотел Лещен!

Включете се в N-JOY Summer и сложете на пауза задачите!

Потопете се в очарователната магия на автентичната архитектура на хотел Лещен, спиращите дъха гледки и зарадвайте сетивата си с вкусна храна от собствена ферма с мандра!

Насладете се и на комфортно настаняване, панорамни термални басейни, спа съоражения и завладяващата природа в Лещен!

Вземете и малчуганите – комплексът разполага със закрит и открит детски кът и игрална зала за деца, а за мама и татко има лоби и пуро бар, кътове за четене и релакс зони.

Слушайте радио N-JOY, участвайте в играта в страницата ни във Facebook и може да спечелите уикенд за двама в хотел Лещен!

Подарете си още свежи летни емоции с NJOY Summer и хотел Лещен!

Прочети пълните условия на играта ТУК.

Хотелски комплекс "Лещен" работи целогодишно и разполага с 9 двойни стаи, 13 двойни комфорт+ , 14 двойни комфорт , 1 студио, 2 студиа комфорт, 2 тройни стаи, 3 апартамента, 1 студио-апартамент и президентски апартамент. От тях може да се насладите на прекрасна гледка към Родопа планина. Всички стаи са със самостоятелен санитарен възел, кабелна телевизия и парно отопление. Комфортните помещения в хотела са новообзаведени и предлагат на гостите автентичност и удобство в едно.

Ресторантът на хотел Лещен предлага вкусни ястия приготвени от качествени продукти по старите български рецепти. Хотелът осигурява безплатен паркинг, открит топъл панорамен басейн, отворен за лятно ползване, релакс зона със закрит топъл панорамен басейн, вътрешно джакузи, външно джакузи, финландска сауна, парна баня , приключенски душ, билкова сауна и турска баня.

Сред най-новите услуги са закрит детски кът, лоби бар, игрална зала за деца, пуро бар, кътове за четене и релакс.

Архитектурата на хотела е изцяло насочена към запазването на уникалния български бит и култура, известни с невероятната си красота. Строителните конструкции са направени от екологично чисти и качествени материали, главно дърво, камък и ковано желязо, изработени от ръцете на сръчни майстори. Автентичната архитектурата до голяма степен е взаимствана от доказали се във времето традиции, приложими за българските четири сезона и създадени, за да се осигури уют и безопасност, топлина през зимата и прохлада в летните горещини. Хотел Лещен предлага уникалната възможност да се потопите едновременно в мистичното минало и светлото бъдеще на една от най-уникалните туристически дестинации на Балканския полуостров – с. Лещен.

Село Лещен е безценна историческа забележителност, съхранявайки специфичната родопска архитектура от времето на Възраждането. До село Лещен има еко-пътеки, подходящи за туризъм. Село Лещен се намира на 8 км. от архитектурния резерват Ковачевица, на 7 км. от с. Огняново, известно с минералните си извори. Един от най- красивите български градове Гоце Делчев е само на 15 км. от селото. Световноизвестният ски курорт Банско е на 40 минути път с автомобил, а 100 км. делят Лещен от красивите крайбрежни курорти на Егейско море.Летището в Солун (Гърция) и новите магистрали допринасят за лесния достъп до с. Лещен. Комбинацията от тези факти прави района един от най-привлекателните за български и международни туристи.