Защо някои баби се опитват да бъдат "майки" на внуците си?

Какви са причините да опитват да изместят дъщерите/снахите си и как можем да коригираме това?

Тази тема коментираха в рубриката "Загубени в превода" психологът Елена Димитрова-Ангелова и Инспектор N-JOY.

Изпращайте вашите запитвания към психолога на лични съобщения във Фейсбук. Отговорите са всеки вторник в шоуто на #ИнспекторNJOY.

Ако сте пропуснали рубриката "Загубени в превода", чуйте записа в аудиофайла на страницата.