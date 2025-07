Болезнената ревност и емоционалният контрол

25-годишна дама, която има връзка от няколко месеца с 30-годишен мъж, задава въпрос на психолога днес.

Заради честите му обаждания, желанието му за видеовръзка, за да се увери, че е сама, заради притесненията му с кого общува, ограничаване на социалния й кръг, прекъсване на връзките с приятели, тя пита:

Възможно ли е наистина партньорът ми да е толкова ревнив? Как да му помогна? Какво да правя?

Това са въпросите, върху който се фокусираха психологът Елена Димитрова-Ангелова и Инспектор N-JOY в рубриката за взаимоотношения "Загубени в превода" тази седмица.

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.