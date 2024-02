Задънената улица във връзката

Във вторник отново сме с рубриката „Загубени в превода” с Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова–Ангелова.

Понякога стигаме до задъдена улица в партньорството и сме убедени, че нищо не може да се промени и един вид сме осъдени да ни е гадно, защото няма да се разделяме - това сме го решили по някакви причини.

Семейните неразбирателства с партньора, с родителите на всеки от партньорите и къкъв партньор сме самите ние - това са част от темите в разговора, който може да чуете в аудиофайла на страницата.