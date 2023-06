Възстановяването след раздяла

В това издание на рубриката „Загубени в превода“ отново ще вникнем в отношенията мъже - жени.

Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова обсъждат въпросите, зададени от слушател:

Какви са етапите на раздялата?

Как човек може да разбере, че се е възстановил след раздяла и е готов за нова връзка?

Какво е нормално да преживяваш, след като си се разделил с някого, когото си обичал?

