Синдромът на забранената любов

Инспектор N-JOY отново ни слага да полегнем на диванчето на психолога Елена Димитрова-Ангелова, за да изслушаме на спокойствие рубриката „Загубени в превода“ по радио N-JOY.

Днес въпросът към специалиста идва от слушателка, опитваща се да намери най-добрия път за себе си във връзките си. Дамата се притеснява, че когато усети спокойствие в любовта, губи интерес към нея.

Страдаме ли от синдрома на забранената любов?

Нека проверим заедно с психолога Елена Димитрова-Ангелова в аудиофайла на страницата!

Снимка: Pexels / DS stories