Сложните семейни отношения по празниците

Заедно с Инспектор N-JOY и Елена Димитрова–Ангелова приключваме рубриката „Загубени в превода“ за тази година с тема, вълнуваща силно слушателите.

Актуален и често обсъждан е казусът със семейните отношения по празниците.

Какво очакваме от себе си през тези празнични дни? А от другите?

Когато планираме протичането на Коледа, често си създаваме определена визия за събитията. Тя обикновено засяга не само нас, но и околните, което обаче може да доведе до голямо разочарование, когато се окаже, че реалността не съответства на представите ни. Например, ако сме си правели планове в главата си да оставим децата при техните баба и дядо, за да можем със своя партньор да заминем на пътешествие, а всъщност разберем, че самите наши възрастни родители са решили да си подарят пътуване – това със сигурност би ни причинило негативни емоции. Затова не трябва да забравяме, че всеки един човек около нас е личност със собствени планове, лични нужди и желания, които ние нямаме право да се опитваме да диктуваме.

Друга грешна и често пъти вредна представа за празниците е тази, създадена ни най-вече от филмите – за изпълненото с вълшебство време в годината, когато всичко лошо изведнъж изчезва и остава само доброто. Човешките отношения са комплексна съвкупност от настоящето, но и от историята и минали преживявания. Не можем да очакваме, че всички проблеми в комуникацията изведнъж ще изчезнат и караниците магически ще спрат. Липсата на емоционална интелигентност води до неспособност навременно да бъдат изяснени и разрешени проблемите, поради което те се натрупват и често ескалират в най-неподходящия момент покрай празничното напрежение.

За да се отърсим от негативните емоции покрай наближаващите празници, трябва да приемем мисълта, че все някога ще се наложи да посрещнем Бъдни вечер или Коледа сами. Съществува ли в главата ни и тази опция, то очакванията и изискванията към другите ще намалеят. Друг начин да предотвратим усложняването на отношенията е да обсъдим отрано плановете си със своя партньор и заедно да вземем най-доброто решение.

По Коледа наистина стават чудеса. Но ние трябва с любов, грижа и със своите действия да помогнем на тези чудеса да се случат.

