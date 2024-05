Синдромът "Какво ще кажат хората" - как да се спася от него?

Какви са начините да намаля тревогата как изглеждам в очите на другите?

Това попита слушателка днес. Отговорите на психолога Елена Димитрова-Ангелова чуйте в новия епизод на "Загубени в превода" в шоуто на Инспектор N-JOY.