Рубриката "Загубени в превода" в шоуто на Инспектор N-JOY буди голям интерес сред слушателите и в днешния епизод психологът Елена Димитрова-Ангелова отново отговаря на въпрос.

Този път той не е свързан с партньора, а с отношенията на децата в семейството - между сестри, между братя или между братя и сестри.

Чуйте какво казва психологът по темата в аудиофайла на страницата.