Какви са спецификите в поведението на "прясно" разведените хора, с деца?

Как да тълкувам постъпките на мъжа до мен? Защо не ме запознава с децата си?

Отговорите на психолога Елена Димитрова-Ангелова чуйте в новия епизод на "Загубени в превода" в шоуто на Инспектор N-JOY.

Ако сте пропуснали рубриката, можете да чуете записа в аудиофайла на страницата.

За въпроси към Елена Димитрова-Ангелова- посетете професионалния й профил във Facebook.