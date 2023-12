Разривът във връзката

Този вторник в рубриката „Загубени в превода” Инспектор N-JOY и Елена Димитрова–Ангелова обсъждат актуален сред слушателските запитвания въпрос.

Как изведнъж стигаме до прекратяване на романтичните отношения, ако до този момент не сме имали никакви несъгласия и проблеми?

Много често се случва така, че за някои от нас – емоционално незрелите, неподготвените за съвместния живот – това да бъдем във връзка означава да потискаме своята идентичност. Опитвайки се всячески да изпълним очакванията на социалната норма и да влязат в предопределената според тях роля, ние се отчуждаваме от себе си. Това превъплъщение е изключително натоварващо и води до отдръпването от партньора, когото ние съзнателно или подсъзнателно започваме да обвиняваме за загубата на собствената си личност. Това безсилие се отразява дори на двойки, при които динамиката насилник – жертва не е обичайна.

Отхвърляйки своя партньор заради нашите собствени личностни проблеми го вкарва принудително в ролята на овластения, на този, който има силата да позволява и да забранява. По този начин ние се самоизолираме от връзката и преставаме да бъдем активни участници в нея.

Този разрив в отношенията обаче не се случва без предупреждение. Важно е да следим за облаци в небето на романтичната ни връзка: мрачно и потиснато настроение, изблици на гняв, оттегляне от разговора, отхвърляне на близост, избягване на визуалния контакт и общуването с другите.

Как обаче да предотвратим тази катастрофална развръзка?

Преди да се впуснем във връзка е важно да се вгледаме дълбоко в себе си. Има ли у нас чувство на съпротива и паника? Поставяме ли себе си собствените си нужди на първо място? Трябва да се отстояваме, но и да комуникираме открито с партньора си.

Още съвети за здрави и дълготрайни романтични отношения чуйте в аудиофайла на страницата.