В днешния епизод на „Загубени в превода" Инспектор N-JOY и Елена Димитрова-Ангелова ще отговарят на слушателски въпрос. Той е: „Съпругът ми непрекъснато ме обвинява за неща, които той прави. На какво може да се дължи това?“.

Подобно поведение се дължи на това, че самият "обвинител" е несигурен в себе си и започва да “проектира“ това върху самите вас. Какво е проекция и на какво може да се дължи, разберете от аудиофайла по-горе в статията.