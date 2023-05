Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова говорят за това какво да правим когато нямаме време един за друг, когато се караме често, когато си задаваме въпроса възможно ли е нещата да потръгнат отново между нас.

Как се излиза от кризата на раждането и отглеждането на децата?

Отговорите на тези и други въпроси, чуйте в аудиофайла на страницата.