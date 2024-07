В новия епизод на "Загубени в превода" Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова обсъдиха поредна интересна тема - появата на бебе в семейството.

Как се чувстват жените след това, какво се променя в двойката и през какви емоции минават партньорите - отговорите на тези и други въпроси, свързани с новия член на семейството - чуйте в аудиофайла на страницата.