Отношенията между бащи и дъщери

Тази седмица в рубриката „Загубени в превода” с Инспектор N-JOY и Елена Димитрова–Ангелова продължава темата за връзката между родители и деца.

Този вторник фокусът попада върху бащите и дъщерите.

Изключително травмиращо за нашите деца може да бъде чувството, че са отхвърлени и нежелани заради своя пол. Ако сме искали син, който да „продължи рода”, а вместо това сме получили дъщеря, то натяквайки й своето разочарование от този факт крие опасност за сериозни бъдещи проблеми в живота й. Под влиянието на тази детска травма дъщеря ни вероятно ще живее в постоянен конфликт със своята женственост, което може да доведе до нестабилност в романтичните й отношения или дори до репродуктивни проблеми.

Не е за пренебрегване и влиянието ни върху избора на партньор на нашите дъщери. В повечето случай това решение е подсъзнателно подтикнато или от желанието за намиране на подобие на бащата, или от нуждата за бягство в обратната крайност. Следователно примерът, който момичетата ни получават от малки посредством нашето отношението към майка им, е от значителна важност за начина, по който самите те ще се отнасят със себе си в бъдеще.

За да бъдем добри бащи, съществена е нашата реакция спрямо нуждите на нашите дъщери. Да ги изслушваме, да се опитваме да ги разберем и да проговорим техния език, са само част от нашите родителски задължения. Трябва да накараме своите момичета да се почувстват важни, като самите ние се интересуваме от всичко, което ги вълнува, и показваме желание да ги опознаем. Важно е да поддържаме тази близост, дори и когато те пораснат, да бъдем до тях през всички промени и да ги подкрепяме, особено през най-турбулентните години на пубертета и прехода от дете към млада жена.

Ние сме примерът за мъжкото присъствие в живота на своята дъщеря от самото й раждане. Нашият характер и връзка с нея в повечето случаи са определящи за гледната й точка спрямо останалите мъже. Бидейки подкрепящи, емоционално присъстващи и способни да признаем своите грешки, ние помагаме на дъщеря си да изгради здравословно отношение най-вече към самата нея, когато настъпи моментът за избор на бъдещ партньор.

Най-важното е да покажем на дъщеря си, че винаги може да разчита на нас и сме винаги насреща, когато има нужда. Доверието е ключово и дава присъствие на закрила в живота на нашите деца.

