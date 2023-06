Време е за новото издание на рубриката „Загубени в превода“.

Днес Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова ще се фиксират върху въпрос на слушател.

Дама, която е във връзка от две години, има съмнения, че партньорът й не осъзнава реалността.

"Първоначално бях запленена от визията му да бъде успешен предприемач, но се чудя дали той не живее в заблуда, вкоято ме въвлича", споделя тя.

Какво отговаря психологът - чуйте от аудиофайла на страницата.