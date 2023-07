Манипулацията във връзката

В новия епизод на рубриката „Загубени в превода“ с Инспектор N-JOY и психолога Елена Димитрова-Ангелова се търси отговор на въпрос от слушателка.

Дамата разказва, че омъжена от четири години и има тригодишно дете, но остава с горчилка в душата си, заради постоянните критики на съпруга си. За това как чисти, как готви, как говори, каква майка е, как се държи в леглото...

Чуйте отговора на въпроса: "Възможно ли е хората, въпреки че са се влюбили в началото, с времето да се окаже, че не са един за друг?" в аудиофайла на страницата.