Кои са компромисите, които не бива да правим във връзката?

Днес в рубриката „Загубени в превода“ с Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова обсъждат въпроса с правенето на отстъпки в отношенията.

Мнозина смятат, че правенето на компромиси е верният път към щастливата връзка. Определено, когато двамата партньори се опитват да се срещнат в средата на нещо, то може да доведе до реални резултати.

Когато компромисът обаче е: "аз ставам жертва, за да си добре ти", тогава вече в дългосрочен план това не е обективно добро, защото ранява личността.

Кои са компромисите, които не бива да правим?

