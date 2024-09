Какво означава да празнуваме живота?

Даваме приказен старт на новия сезон на рубриката за взаимоотношения днес, на един много специален ден - празника на София!

Очакваме въпросите ви към психолога Елена Димитрова-Ангелова, за да чуете нейните насоки в следващите епизоди на "Загубени в превода", в шоуто на Инспектор N-JOY.

Ако сте пропуснали рубриката, чуйте записа в аудиофайла на страницата.