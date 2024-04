Има ли шанс, въпреки сме заедно от дълго време, да създадем романтика помежду ни?

Какво да направя, за да стане връзката ми по-удовлетворяваща?

Това пита слушателка, която е в 10-годишна връзка, с партньор, с който от самото начало се ценят взаимно, но не са преживели "любов от пръв поглед".

Отговорите на психолога Elena Dimitrova-Angelova чуйте в новия епизод на "Загубени в превода" в шоуто на #ИнспекторNJOY

Ако сте пропуснали рубриката, можете да чуете в аудиофайла на страницата.