Как се отразява на връзката помощта на бабите за бебето?

Какво да направим, за да не пострадат и нашите отношения, както се случи на всичките ни познати?

Лекарство ли е бабата, живееща с младите, или отрова?

Това пита младо семейство, което е в очакване на първата си рожба.

Отговорите на тези въпроси дава психологът Елена Димитрова-Ангелова в новия епизод на "Загубени в превода" в шоуто на Инспектор N-JOY.

