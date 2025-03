Честита Баба Марта!

И във вторник Честита Кака Марта!

Инспектор N-JOY и Елена Димитрова-Ангелова в рубриката "Загубени в превода" ни посрещнаха бели и червени и готови да отговарят на срушателски въпроси.

Как е прието или справедливо да се съставя семейният бюджет? - това е въпросът над който разсъждават водещият и психологът.

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.