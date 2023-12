Как да се справим с кризисните моменти във връзката

Днешното издание на рубриката „Загубени в превода“ с Инспектор N-JOY и Елена Димитрова–Ангелова поставя на фокус запитване от слушателка.

Темата на дискусията е преодоляването на кризисните моменти в нашата връзка.

Дамата, изпратила запитването, разказва за своя 3-годишен син, отгледан почти изцяло от нея през първите две години и половина. Тя допълва, че в рамките на последните месеци бащата поема повече от своите родителски задължения, за да може тя да работи. Проблемът възниква, когато мъжът започва да отправя все по-честа критика към съпругата си относно характера й, както и непрестанното според него недоволство от всяко негово действие.

Как да подходим в такава ситуация?

В случаи, когато говорим за изключително внимание към детайлите и необходимост нещата да се случват по точно определен начин, често пъти това поведение е отражение на силно вътрешно безпокойство. Когато сме в ролята на майка, поемаща основната част от теглото на това да отглеждаш дете, можем да си представим колко лесно се натрупва тази тревожност и напрежение.

Важно е да помним, че всеки човек има свои собствени изградени модели на поведение. Трябва да позволим на детето си да разбере, че хората действат по свой собствен начин в дадена ситуация, и да го научим чрез личен пример да не бъде контролиращо.

Мрънкането пък често намира своя корен в натрупания в нас гняв, на който не сме позволили да открие отдушник. Когато изпитваме раздразнение към някого, но не го изразяваме по никакъв начин, то започва да се увеличава още по-бързо, а ние се вглеждаме във всяка малка грешка на този човек и губим всякаква толерантност. Всъщност в много от случаите причината за нашето раздразнение е, че другият прави това, което ние сами на себе си не позволяваме. Ако подходът ни в отглеждането на детето е вечното пърхане около него без никаква почивка, то да видим другия родител, седнал на дивана без да обръща внимание на отрочето си, което сме му поверили, определено би предизвикало гняв у нас. В такива случаи е трудно да погледнем отвъд грешките и да видим хубавото, за което бихме могли да изразим своята благодарност.

Ако започнем с едно „Благодаря“ и се опитаме да поощрим своя партньор, а не да мрънкаме още с влизането вкъщи, бихме могли да променим дори нагласата си към живота и своята вътрешна настройка. Разбира се, нужна е подкрепа и разбиране и от страна на мъжете, за да може жената да преодолее своето лошо настроение.

Чуйте още примери и интересни съвети по темата в аудиофайла на страницата.