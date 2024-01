В новия епизод на рубриката „Загубени в превода” с Инспектор N-JOY и Елена Димитрова–Ангелова отново ще научим какво питат слушателите и какво отговаря психологът.

Как да се разбираме с партньора?

Колко важно е да показваме, че се интересуваме от желанията и нуждите на половинката си?

Има ли един прав във връзката и един грешен или в конфликтите и споровете трябва да се търси ситуация, в която и двамата печелят?

Дали има отговор на тези въпроси - чуйте в аудиофайла на страницата.